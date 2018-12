Le Drakkar se paye la traite à Shawinigan

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a bouclé l’année 2018 en s’offrant un petit festival offensif, lundi après-midi, quand il a écrasé les Cataractes de Shawinigan par le pointage de 11-3 sur la glace du Centre Gervais Auto.

Inspirés par une autre brillante prestation de l’attaquant russe Ivan Chekhovich, les patineurs nord-côtiers ont de nouveau sonné la charge face à des adversaires dépassés par les événements.

L’habile numéro 13 du Drakkar a répété ses prouesses offensives avec une performance de deux buts et cinq mentions d’aide dans ce match à sens unique disputé devant les 3185 spectateurs présents dans les gradins.

Meilleur franc-tireur du circuit Courteau avec 32 buts, Chekhovich (fiche de 32-32-64) a profité de sa meilleure prestation en carrière pour rejoindre et s’emparer du premier rang des marqueurs de la ligue en compagnie de Peter Abbandonato des Huskies de Rouyn-Noranda.

Les visiteurs n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs en se forgeant une avance rapide de 3-0 en première période en plus de bombarder leur ex-gardien de but Justin Blanchette de 25 lancers.

La domination s’est poursuivie de plus belle au cours des 40 dernières minutes. « Une performance sans bavure. Les gars ont donné le ton dès le départ et ont maintenu la cadence pendant 60 minutes », a reconnu le pilote Martin Bernard avec entrain.

Avec une récolte de cinq points sur six au cours de leurs trois dernières sorties, l’entraîneur-chef et ses hommes vont célébrer le nouvel an de la bonne façon. « Les gars ont bien travaillé collectivement en faisant passer les succès de l’équipe en premier lieu et c’est ce que nous voulons voir d’eux », a ajouté le dirigeant avec satisfaction.

Auteurs de doublés, Nathan Légaré (2b-1p) et le capitaine Gabriel Fortier (2b-2p) ont permis au premier trio du Drakkar, complété par Chekhovich (2b-5p), de terminer le match avec un total de 14 points.

Christopher Benoit, Shawn Element, Christopher Merisier-Ortiz, Jordan Martel et Yaroslav Alexeyev ont aussi noirci la feuille de pointage pour le Drakkar, qui a mitraillé les gardiens Justin Blanchette et Antoine Coulombe de 58 lancers.

Gabriel Belley-Pelletier, Jérémy Manseau et Max-Antoine Melançon face au gardien Dereck Baribeau, qui a vu ses coéquipiers inscrire quatre buts avec leur jeu de puissance en plus d’en marquer deux autres en désavantage numérique.