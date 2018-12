Les Predators freinent leur glissade

Les Predators de Nashville ont inscrit cinq buts sans réplique pour mettre fin à plus de deux semaines de frustration en disposant des Capitals au compte de 6 à 3, lundi après-midi, à Washington.

N’ayant pas gagné depuis le 15 décembre, la formation du Tennessee a stoppé à six sa série de revers et demeure au deuxième rang de la section Centrale.

En retard 3 à 1, les visiteurs se sont mis en marche quand Miikka Salomaki a fait bouger les cordages à mi-chemin de la rencontre. Ryan Johansen a peu après créé l’égalité, tandis que le Québécois Frédérick Gaudreau a lancé les siens en avant plus tard en période médiane.

Ryan Ellis et Viktor Arvidsson ont creusé l’écart au dernier tiers. Ayant décoché cinq tirs, Rocco Grimladi avait inscrit le premier filet des siens. Johansen a obtenu deux mentions d’aide. Pekka Rinne a effectué 22 arrêts.

Par ailleurs, la troupe de l’entraîneur-chef Peter Laviolette sera de passage au Centre Bell samedi afin d’y affronter le Canadien de Montréal.

Pour les champions en titre de la Coupe Stanley, qui avaient gagné leurs quatre rendez-vous précédents, Michal Kempny et Jakub Vrana ont marqué au vingt initial. Chandler Stephenson a accepté une passe de Devante Smith-Pelly sur une descente à deux contre zéro pour toucher la cible à l’engagement suivant.

Braden Holtby a cédé six fois en 34 lancers.

Mackenzie Blackwood suit les traces de Martin Brodeur

Le gardien des Devils du New Jersey Mackenzie Blackwood a repoussé 25 tirs pour réaliser un deuxième blanchissage consécutif, dans un gain de 4 à 0 contre les Canucks de Vancouver au Prudential Center.

L’athlète de 22 ans et 22 jours est devenu le plus jeune homme masqué de l’histoire de sa concession à réussir deux coups de pinceau d’affilée. Martin Brodeur avait accompli l’exploit à l’âge de 22 ans et 338 jours les 5 et 9 avril 1995.

Blackwood a été appuyé par Brian Boyle et Miles Wood, qui ont tous deux enfilé l’aiguille en première période. Sami Vatanen et Pavel Zacha ont ajouté chacun un filet au troisième engagement.

Pour les Canucks, qui visiteront les Sénateurs d’Ottawa mercredi avant de jouer au Centre Bell le lendemain, Anders Nilsson a totalisé 19 arrêts. Vancouver a été tenu en échec lors de quatre avantages numériques.