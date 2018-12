Les proprios du Brigantin sont forcés de fermer

Depuis environ un an, le bistro de la rue du Sault-au-Matelot cherche un chef cuisinier, une personne de confiance qui saurait honorer et protéger le savoir-faire culinaire de la maison. Pas un CV n’a été reçu pour ce poste. « Zéro », lance M. Simard.

Faute d’avoir pu recruter un chef, c’est sa conjointe, Caroline Jean, qui tient les rênes de la cuisine depuis le mois de février. Les semaines chargées de l’été ont laissé des traces, elle qui a « travaillé souvent six jours par semaine, presque tout le temps dix, douze heures [par jour] ». Parfois quatorze heures, précise-t-elle.

La « gestion des ressources humaines » a fait mal aussi. Les employés fiables et loyaux sont devenus une denrée rare, remarque-t-elle, échaudée par plusieurs démissions qui sont survenues en plein service et sans préavis. Le couple considère pourtant qu’il a toujours offert de bonnes conditions à son personnel.

« À travailler comme ça, dans ces circonstances-là, on va y mettre notre santé. [...] C’est comme si le stress avait dépassé le plaisir », se désole la femme de 53 ans.

D’ordinaire causeur et pince-sans-rire, Maurice Simard manque de mots et étouffe quelques larmes quand il songe à la fermeture imminente de son restaurant et à ses clients qui sont devenus « des amis ».