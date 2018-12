Les Sags terminent l’année en beauté

VICTORIAVILLE | Les Saguenéens de Chicoutimi ont eu chaud, mais ils sont parvenus à conclure l’année 2018 du bon pied en signant une quatrième victoire d’affilée grâce à une victoire de 6-4 face aux Tigres de Victoriaville, lundi après-midi au Colisée Desjardins.

Les Sags n’ont pas perdu de temps avant d’afficher leurs couleurs en se forgeant une avance de 3-0. Dès la troisième minute de jeu, lors d’un jeu de puissance, Théo Rochette a fait payer le prix aux Tigres en battant le gardien Tristan Côté-Cazenave, qui ne savait plus où donner de la tête.

Quelques minutes plus tard, les Bleus ont joué de chance lorsque le tir de Michael Pellerin a touché Jérôme Gravel avant de se retrouver derrière l’homme masqué de 18 ans.

Puis, comme si ce n’était pas assez, l’attaquant Justin Ducharme a porté un dur coup aux Tigres en triplant l’avance des Sags lors d’un désavantage numérique.

«On était prêt à joueur, on a débuté le match en force, on leur a coupé beaucoup de temps et beaucoup d’espace. Je suis vraiment satisfait de ça», a mentionné l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Le vent change de côté

Les favoris de la foule ont débuté le deuxième vingt avec le couteau entre les dents quand Dominic Cormier a réduit la marque à 3-1 tôt dans la période.

Toutefois, l’attaquant Jérémy Fortin s’est assuré de calmer les ardeurs en redonnant une priorité de trois buts aux Sags et en mettant fin à la soirée de travail de Côté-Cazenave.

L’arrivée de Fabio Iacobo dans le match a semblé donner des ailes aux Tigres qui sont parvenus à inscrire trois buts sans réplique afin de retraiter au vestiaire avec une égalité de 4-4.

Secoués par cette réplique, les hommes de Yanick Jean ont répondu à l’appel en troisième période en reprenant les devants. Posté devant le filet, Fortin a marqué son deuxième de la joute en redirigeant un tir derrière Iacobo avant de voir Samuel Houde confirmer la victoire aux siens en marquant dans un filet désert.

«On n’a pas eu beaucoup de situations comme ça depuis le début de l’année. On est une jeune équipe et ça fait partie du millage. Je suis vraiment content de la manière que les joueurs se sont relevés. Quand tu as de l’adversité, tu dois être capable de te relever. Outre un 10-15 minutes en deuxième période, je considère que nous avons joué un bon match», a analysé le pilote de la formation saguenéenne.

Les Chicoutimiens débuteront l’année 2019 au Centre Marcel-Dionne alors qu’ils rendront visite aux Voltigeurs, jeudi soir à compter de 19 h.