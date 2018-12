L’Océanic complète 2018 en lessivant les Remparts

RIMOUSKI | L’Océanic prend un malin plaisir à échanger des vœux du Nouvel an avec les Remparts de Québec.

Pour la troisième fois depuis 2015, la troupe de Serge Beausoleil a remporté le traditionnel match du 31 décembre entre les deux équipes, cette fois par la marque de 7-1, lundi après-midi, devant une salle comble au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Avec un seul but à sa fiche depuis le 9 novembre, Anthony Gagnon a terminé l’année en beauté en amassant la première étoile grâce à un doublé et une mention d’aide.

Cédric Paré et Jeffrey Durocher ont aussi livré de bonnes performances avec un but et deux passes chacun. Les autres filets des Bas-Laurentiens appartiennent à Olivier Garneau, Carson MacKinnon et Vincent Martineau.«On était sur la rondelle lors des deux dernières périodes.

La chimie commence à se créer avec nos nouveaux joueurs. On a eu de gros buts des trios de Paré et de Parker Bowman (avec les buts de Gagnon et MacKinnon)», a indiqué Beausoleil. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic a été honoré, avant la rencontre, pour avoir dirigé un 500e match en saison régulière dans la LHJMQ.

Jessiman connaît des difficultés

Les ennuis de Kyle Jessiman se poursuivent chez les Remparts. L’ex-portier du Drakkar de Baie-Comeau a concédé 14 buts en deux départs depuis son arrivée à Québec. À sa décharge, ses coéquipiers n’ont dirigé que 13 tirs sur le gardien de l’Océanic, Colten Ellis. Ils subissaient un quatrième revers consécutif.

«Notre gardien ne connaît pas ses meilleurs moments. On se débrouillait pas si pire jusqu’à la fin de la deuxième période lorsqu’ils ont marqué deux buts rapides. On n’a pas connu un bon après-midi. Dans la saison, il y a des matchs où tu inscris un X sur le tableau. C’est ce qu’on va faire avec celui-ci», souligne le grand patron des Remparts, Patrick Roy.