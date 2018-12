Marc-André Fleury, le gardien de l’année

Pekka Rinne a gagné le trophée Vézina et Braden Holtby la coupe Stanley, mais force est d’admettre que pour l’ensemble de l’année 2018, Marc-André Fleury a été le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, devançant Rinne de justesse.

Fleury a excellé dans les trois segments de 2018, soit la portion applicable de la saison régulière 2017-18, les séries éliminatoires, ainsi que la première moitié de la saison actuelle. Au total, il a disputé un impressionnant total de 92 matchs pour une fiche globale de 56 victoires, 29 défaites et 8 défaites en surtemps tout en maintenant un taux d’efficacité de 0,919. Le match d’hier est exclu.

N’eût été sa commotion cérébrale subie le 13 octobre 2017, Fleury aurait été assurément dans la lutte pour le trophée Vézina avec Rinne, Connor Hellebuyck et Andrei Vasilevskiy. D’ailleurs, son taux d’efficacité de 0,927 pour la saison 2017-18 fut identique à celui de Rinne. Fleury a même livré une meilleure moyenne de buts alloués que Rinne (2,24 vs 2,31).

En séries éliminatoires, Fleury (13-7, 2,24, 0,927) a été nettement supérieur à Rinne (7-6, 3,07 0,904). Évidemment, c’est Holtby (16-7, 2,16, 0,922) qui a soulevé la coupe Stanley, mais ses chiffres sont similaires à ceux de Fleury.

De plus, en cette saison 2018-19, Fleury domine ses pairs dans trois catégories, soit les matchs joués (35), les victoires (21) et les jeux blancs (5).

Au final, on a beau sortir tous les chiffres inimaginables, on retiendra de l’année 2018 que Fleury a mené les Golden Knights de Vegas à la grande finale, du jamais-vu pour une équipe d’expansion dans le sport majeur.

Quant à Rinne, détenteur du trophée Vézina, il connaît une autre bonne saison devant le filet des Predators de Nashville, mais ses défaillances au deuxième tour des séries éliminatoires contre les Jets de Winnipeg le relèguent derrière Fleury.

Braden Holtby mérite considération pour la conquête de la coupe, mais il avait été tellement erratique en saison régulière que l’entraîneur des Capitals de Washington lui avait préféré Philip Grubauer pour amorcer les deux premiers matchs des séries éliminatoires contre les Blue Jackets de Columbus.

Andrei Vasilevskiy glisse

Le talentueux gardien Andrei Vasilevskiy n’a impressionné personne, samedi, dans la victoire de 6-5 du Lightning de Tampa Bay sur le Canadien. Jeudi, il avait battu les Flyers de Philadelphie par le même pointage. À ses deux derniers matchs, il a accord dix buts sur 71 tirs et il a perdu sept rangs dans notre classement hebdomadaire, glissant du 5e au 12e rang.

Le retour des Whalers

Musicien à ses heures, le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask doit sûrement aimer la chanson thème des anciens Whalers de Hartford, le Bonanza Brass. Il l’a fait jouer à cinq reprises, la semaine dernière au PNC Arena de Raleigh, dans une victoire de 5-3 des Hurrricanes de la Caroline, qui portaient l’uniforme de leurs ancêtres, les Whalers. Rask a commis une bourde monumentale sur un des deux buts de Teuvo Teravainen.

Markstrom aime gagner

Les Canucks de Vancouver continuent de surprendre et leur gardien Jacob Markstrom connaît ses meilleurs moments en carrière. Il a une fiche de 8-1-0, 0,943 et 1,66 à ses neuf derniers matchs. Il avoue que gagner donne plus que de simples points au classement. « Tout devient plus facile quand tu gagnes, dit-il. C’est plus facile d’aller au gymnase et entre joueurs, c’est plus agréable de parler de nos bons coups que de nos erreurs. Lorsque tu perds, ça peut devenir l’enfer. » Le Suédois de 28 ans de 6 pi 6 po n’a jamais terminé une saison avec une fiche gagnante.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 John Gibson ANA 10353 2 Frederik Andersen TOR 10325 3 Jaroslav Halak BOS 10285 4 Casey DeSmith PIT 10273 5 Ben Bishop DAL 10263 6 Jimmy Howard DET 10248 7 Pekka Rinne NSH 10235 8 David Rittich CGY 10209 9 Carter Hutton BUF 10206 10 Henrik Lundqvist NYR 10204 11 Robin Lehner NYI 10201 12 Andrei Vasilevskiy TBL 10199 13 Braden Holtby WSH 10195 14 Marc-Andre Fleury VEG 10192 15 Craig Anderson OTT 10176 16 Devan Dubnyk MIN 10164 17 Jacob Markstrom VAN 10159 18 Thomas Greiss NYI 10159 19 Sergei Bobrovsky CBJ 10154 20 Semyon Varlamov COL 10153 21 Anton Khudobin DAL 10149 22 Connor Hellebuyck WPG 10147 23 Mikko Koskinen EDM 10143 24 Carey Price MTL 10092 25 Tuukka Rask BOS 10063 26 Darcy Kuemper ARI 10051 27 Keith Kinkaid NJD 10046 28 Jake Allen STL 10032 29 Corey Crawford CHI 10021 30 Louis Domingue TBL 10004

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.