Message du Nouvel An: Trudeau vante l’économie canadienne et les réalisations libérales

OTTAWA | Dans son message du Nouvel An, Justin Trudeau a vanté la bonne tenue de l’économie canadienne en 2018 et les réalisations de son gouvernement.

«Grâce à vous (les Canadiens), nous entamons la nouvelle année en enregistrant le taux de chômage le plus bas en plus de 40 ans. Les salaires sont à la hausse et on compte aujourd'hui 800 000 travailleurs de plus qu’en 2015», a souligné le premier ministre dans son message, diffusé lundi.

Il a qualifié la signature du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique de «bon pour le Canada».

«Les Canadiens peuvent maintenant compter sur des emplois bien rémunérés et nos entreprises peuvent profiter de l’accès aux marchés dont elles ont besoin pour croître et prospérer.»

M. Trudeau a vanté le dépôt de la «toute première loi nationale sur l’accessibilité» pour les personnes handicapées, passée relativement inaperçue et qui s’appliquera seulement aux organismes sous réglementation fédérale.

Il a rappelé que les libéraux avaient également effectué un investissement exceptionnel en matière recherche scientifique, c’est-à-dire une somme de 3,8 milliards $ annoncée lors du budget fédéral de février dernier.

Finalement, M. Trudeau a dit que son gouvernement avait salué le projet d’usine de gaz liquéfié de 40 milliards $ de la compagnie Shell en Colombie-Britannique. Il s’agit, a-t-il expliqué dans son message, du «plus grand projet d’investissement du secteur privé jamais réalisé dans notre pays».

Autre mesure favorable aux affaires : «à compter de demain (mardi), le taux d’imposition fédéral, provincial et territorial combiné pour les petites entreprises au Canada sera en moyenne de 12,2 %, soit le taux le plus faible du G7», a affirmé M. Trudeau.

Il a conclu son message en expliquant que le sort de l’ensemble des Canadiens était au centre de ses priorités et de celles de son gouvernement.

«La résolution de notre gouvernement consiste à continuer de faire de vous et de tous les Canadiens, notre première priorité. Du matin au soir, vous travaillez fort pour faire en sorte que demain soit meilleur qu’hier et que cette année soit meilleure que la dernière.»