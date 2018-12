Nigeria: le président promet des élections libres en 2019

Le président nigérian Muhammadu Buhari s’est engagé lundi à tenir des élections libres et équitables en février 2019.

«À l’aube de 2019, je répète mes promesses et déclarations sur le fait que les élections générales seront libres, équitables et crédibles», a-t-il dit lors de ses vœux à l’occasion du Nouvel An.

«Heureusement, un grand nombre de candidats à la présidentielle se sont engagés pour la paix et la paix, nous l’aurons», a-t-il ajouté.

La sécurité durant les scrutins est une préoccupation constante dans un pays où les tensions ethniques, identitaires et religieuses ont souvent alimenté les violences électorales.

En 2011, environ 1000 personnes avaient été tuées après la défaite de M. Buhari contre Goodluck Jonathan, au cours d’affrontements entre partisans des deux camps.

Candidat du parti All Progressives Congress (APC), M. Buhari est arrivé au pouvoir en 2015 et cherche à obtenir un second mandat.