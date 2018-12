«Nous sommes encore meilleurs cette saison» - Julien BriseBois

Même si à pareille date l’an dernier le Lightning de Tampa Bay avait livré une fiche très semblable à celle qu’il a en ce moment, Julien BriseBois considère que son équipe est encore meilleure cette saison.

«Nous formions une bonne équipe l’an dernier, mais individuellement, les joueurs sont tous meilleurs qu’ils ne l’étaient en 2017-2018», a affirmé le directeur général au site officiel de la formation. «Même si nous avons un dossier à peu près semblable, nous sommes meilleurs que l’an dernier.»

Avant son match de lundi soir contre les Ducks d’Anaheim, le Lightning (30-7-2) trônait au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 62 points. Un an plus tôt, la troupe floridienne avait conclu 2017 avec une fiche de 28-8-2 et 58 points.

Cooper encensé

Ces améliorations perçues par le Québécois, qui en est à sa première saison à la tête du Lightning, sont dues au travail des joueurs, mais aussi à celui de l’entraîneur-chef Jon Cooper.

«“Coop” a fait un travail extraordinaire cette année», a dit BriseBois. «Même si nous avons eu beaucoup de succès la saison dernière, il a passé toute la campagne à trouver des façons d’améliorer notre jeu. Le crédit revient principalement aux joueurs, mais je crois que “Coop” et son équipe d’entraîneurs nous ont bien préparés pour le début de la saison. Nous n’avons pas seulement survécu aux blessures à des joueurs importants. Nous avons excellé en plus d’être réguliers.»

Cooper écoule présentement la dernière année de son contrat. BriseBois a toutefois indiqué qu’une nouvelle entente sera annoncée pendant ou après la campagne.

Profondeur

Les succès du Lightning ne reposent pas seulement sur les épaules de quelques vedettes. Plusieurs joueurs mettent l’épaule à la roue, ce qui plaît à BriseBois.

«Nous pouvons utiliser quatre trios, ce qui peut nous permettre de gérer la fatigue», a expliqué l’ancien adjoint de Steve Yzerman. «Nous espérons ainsi être en meilleure forme que par le passé au printemps, ce qui pourrait faire une différence.»

BriseBois a aussi tenu à souligner les performances des deux jeunes défenseurs Erik Cernak, un choix de deuxième tour des Kings de Los Angeles en 2015, et Mikhail Sergachev, acquis dans l’échange qui a fait passer Jonathan Drouin au Canadien de Montréal en juin 2017.

«Nous avons deux jeunes arrières avec un bon gabarit, un bon coup de patin et beaucoup d’habiletés qui devraient être avec nous pour de nombreuses années. C’est très positif» s’est-il réjoui.

Le Lightning disputera son premier match de 2019, jeudi au domicile des Kings.