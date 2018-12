Un autre opioïde synthétique inquiète les autorités

Les autorités mettent en garde la population contre un opioïde synthétique, l'U-48800, non réglementé au Canada et qui ferait autant de ravages que le fentanyl.

Au début du mois de décembre, une poudre blanche a été retrouvée lors d’une perquisition à Toronto et après analyse, elle a été identifiée comme l'U-48800, selon le Globe and Mail. Jusqu’ici, cette substance n’avait été identifiée que six fois au pays.

La substance U-48800, souvent achetée auprès de vendeurs en ligne basés en Chine, produirait les mêmes effets que le fentanyl. Cet opiacé est considéré comme 100 fois plus puissant que la morphine et fait des ravages d'un océan à l'autre du Canada. Les signes et symptômes seraient similaires: pupilles contractées, léthargie et risque de surdose.

Comme il n’est pas réglementé ou contrôlé au pays, les policiers ne peuvent donc pas accuser les personnes qui posséderaient du U-48800, contrairement à d’autres opioïdes de synthèse tels que l’U-47700, tout aussi controversé qui a été interdit, il y a un an par Santé Canada.

Un expert en stupéfiants et crimes liés à la drogue a indiqué au Globe que l’U-47700 s’est retrouvé sur la liste des substances contrôlées de la Chine l'été dernier. Cependant, la restriction du U-47700 a non seulement entraîné la création du U-48800, mais également d’autres produits U-49900 et U-50488.

Selon le Globe, les autorités canadiennes ne considèrent pas le U-48800 comme un analogue du U-47700.

À Toronto, l’inquiétude est telle que les policiers avisent la population de faire preuve d'une «extrême prudence», même ceux qui sont des consommateurs de drogue habituels.