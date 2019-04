Ces 10 entreprises ont très bien exploité le poisson d'avril

Le premier du mois d’avril est toujours synonyme de farces et attrapes de tous genres. Depuis quelques années, les grandes entreprises profitent de cette journée, où tout semble vrai, pour faire un «coup de pub».

Voici un top 10 des meilleurs poissons d’avril d’entreprises d’ici et d’ailleurs:

1) McDonald's

Le géant de la restauration rapide McDonald’s, aurait lancé la première croquette individuelle! Qui n’a jamais rêvé d’une seule croquette de poulet inutilement trop emballée pour l’occasion? Bon pour le bedon, mauvais pour la planète .

2) MétéoMédia

MétéoMédia a aussi participé à la fête. Le réseau a annoncé via son site web qu’à partir du 1er juin, il devra revenir à l’unité impérial, c’est-à-dire le Fahrenheit!

3) Poches et fils

Poches et fils lance le «Baxer». Le parfait mélange entre la douceur d’un bas et l’utilité du boxer, quoi de mieux messieurs?

4) WestJet

Le transporteur aérien s’est aussi servi des réseaux sociaux pour lancer le Flyre Festival. Clin d’oeil direct au médiocre Fyre Festival, la compagnie vous propose un party jet-set à bord d’un avion. Qui embarque?

5) Honda

Vous rêvez de retrouver le confort de votre Chevrolet Monte Carlo 90? Le concessionaire automobile Honda vous propose la Honda Pastport. Une voiture entièrement conçue au goût des années 90. Marty McFly peut aller se rhabiller.

6) LEGO

Avis aux parents et aux adolescents nostalgiques. Lego lance officiellement l’application que tous attendaient. Find my Brick vous permet de retrouver le bloc Lego souhaité par sa couleur parmi des centaines. Tellement de temps gaspillé dans notre enfance....

7) Tinder

Même Tinder a décidé de jouer un tour à ses utilisateurs. Pendant que «plusieurs» mentent sur leur grandeur sur les réseaux sociaux, le site de rencontre propose dorénavant un service de vérification de grandeur, question de pousser le ridicule en plus loin.

8) Roku

Parce que tout chien devrait avoir droit à son propre moment de détente et de relaxation, Roku vous présente la télécommande pour chien.

9) Sodastream

Sodastream, pour sa part, s’associe avec l’astronaute Scott Kelly et lance le SodastreamMe, une bouteille portative qui se sert de votre excès de CO 2 pour mieux faire pétiller votre eau. Un peu dégueux non?

10) Google

Finalement Google a aussi tenté le coup du poisson d’avril. La Google Tulip, qui permet de communiquer avec des plantes, et le Google screen cleaner, qui nettoie votre écran de cellulaire de tout liquide par micro vibration, devaient être lancé le 1er avril.