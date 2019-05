Inondations: l'Assemblée nationale vote à l'unanimité en faveur de la création d'une commission scientifique et technique indépendante

QUÉBEC – Alors qu'une motion proposant la création d'une commission scientifique et technique sur la gestion des barrages était adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale mercredi, le premier ministre François Legault se disait, en point de presse, contre la création d'une telle commission.

En entrevue à l'émission Là-haut sur la colline à QUB radio, le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui a déposé la motion, s'est dit étonné par la prise de position du premier ministre, mais heureux que sa motion ait été adoptée.

«Elle [la motion] a passé, mais le gouvernement, par la voie du premier ministre, a annoncé qu'il n’irait pas de l’avant. Et il l’a dit avant d’entrer en Chambre. Alors, je suis bien content qu’elle ait passé», a déclaré porte-parole du PQ en matière de santé, d'environnement et de lutte aux changements climatiques.

«Il faudrait demander au gouvernement pourquoi il a adopté notre motion, mais ils nous disent en même temps qu’ils sont contre», a dit Sylvain Gaudreault, qui est d'avis qu'une commission scientifique et technique (CST) agit de façon indépendante, transparente et permet la reddition de comptes.

«Avec une CST, ce sont des experts indépendants qui vont se concentrer que là-dessus, et en plus c’est transparent, il y a de la reddition de compte. Donc, le comité interministériel [annoncé par le premier ministre] ne fera pas ça. Il va être derrière des portes closes», s'inquiète-t-il.

Plus tard en point de presse, le premier ministre a rectifié quelque peu ses propos en expliquant qu'il n'était pas contre, mais qu'il préférait «l'action» étant donné les circonstances urgentes entourant les inondations.

«Ce que je ne voudrais pas, c’est qu’on fasse une commission qui durerait des mois ou des années pour analyser les problèmes, les solutions plutôt que de passer rapidement à l’action et de poser des gestes», a expliqué M. Legault.

«(...) Ça a pris cinq mois pour obtenir ça [le rapport de la commission Nicolet] entre 1996 et 1997.

Je pense qu'aujourd'hui, on est capables de faire la même chose», a argué Sylvain Gaudreault.

L'ingénieur Roger Nicolet avait produit son rapport sur le déluge au Saguenay de 1996 en moins de six mois, alors que le rapport sur le verglas de 1998 avait été produit en un peu plus d'un an.