Simon Jolin-Barrette compare le règne libéral... à sa fille de 2 ans! [VIDÉO]

Le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a comparé le règne du Parti libéral... à sa fille de deux ans!

Le député de Borduas a fait cette drôle d’analogie lors de la période de questions, mercredi, à l’Assemblée nationale.

«Quelle était la réponse à toutes les fois de mes collègues du Parti libéral? Non, non, non. Ça me fait penser à ma fille de deux ans, qui n’arrête pas de dire non. C’est de la façon dont vous avez agi durant tout le règne libéral», a-t-il déclaré, alors qu’il parlait de ses propres demandes de mandats d’initiative lorsqu’il était dans l’opposition.

Il n’en a pas fallu plus pour que ses collègues s’esclaffent et même, l’applaudissent.

Un mandat d’initiative se tient lorsqu’une commission parlementaire se penche, de sa propre initiative, sur une question d’intérêt public. Pour qu’il soit accepté, il faut qu’un(e) député(e) le présente et qu’une commission se saisisse de celui-ci.