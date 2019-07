4 choses à savoir sur le créateur français Thierry Mugler

Le Musée des beaux-arts de Montréal présentera la toute première exposition consacrée au créateur français, Thierry Mugler : Couturissime du 2 mars au 8 septembre 2019.

Il a profondément marqué l’histoire de la mode dans les années 80 et 90 avec ses créations exceptionnelles. Voici 4 choses à savoir absolument sur cet artiste unique en son genre.

1. Thierry Mugler, un créateur d’exception

On le reconnait par son style architectural, ses coupes futuristes, ses tenues asymétriques, ses tailleurs aux épaules de superhéroïnes et ses hauts de type «corset».

Aujourd’hui, ce que les gens connaissent le plus, c’est son parfum, Angel, lancé à l’automne 1992, avec son flacon en forme d’étoile. Aucun autre parfum n’avait osé intégrer des ingrédients comme le caramel, le cacao et le fruit de la passion. En quelques années seulement, il s’est classé parmi les 10 parfums les plus vendus au monde. Angel a été une véritable révolution dans le monde de la parfumerie.

2. Mugler et les stars

Il a habillé des stars comme David Bowie, Lady Gaga et a même créé des costumes pour Beyonce. Fait surprenant : Il aurait refusé de réaliser des costumes pour Michael Jackson pour sa tournée Dangerous. Même pour les propositions de Madonna !

3. Mugler et le Québec

Cependant, il a accepté d’habiller deux de nos plus grandes divas québécoises : Diane Dufresne et Céline Dion.

4. S’inspirer de Mugler cette saison

Des coupes et des matières préconisées par Mugler sont encore très tendance aujourd’hui, en 2019. Par exemple :

> Le métallique. Ce printemps, il y en aura beaucoup en magasin. Ces vêtements risquent de faire le bonheur des adolescentes pour leur bal de finissants.

> La structure

Mugler adorait les épaulettes, mais aussi les appliqués de bijoux. Les coupes sont aussi importantes. Tout ce qui est asymétrique fonctionne très bien !

> Le cuir verni ou le vinyle

> Le fluo et les couleurs « punchées »

L’œuvre de Thierry Mugler est à découvrir et à redécouvrir. Elle est toujours aussi inspirante pour les designers d’aujourd’hui. Une preuve indéniable de la grande puissance des créations de Mugler.