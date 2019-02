DUHAIME, Jean-Paul



À Montréal, 17 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Paul Duhaime, époux de feu Monique Lapierre.Il laisse dans le deuil ses filles Diane (Gérald Fillion) et Louise Duhaime, ses petits-fils Érik Jon et Michel, sa soeur Jacqueline (Raynald Bourdages), son frère Robert, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances:MONTÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 24 février à compter de 15h30. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 18 heures.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Repos St-François D'Assise de Montréal.