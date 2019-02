Quand la politique rencontre... Love Calculator!

Tout le monde (ou presque) s’est déjà servi de Love Calculator pour valider son amour envers quelqu’un.

C’est un outil très scientifique conçu par Docteur Love afin d'évaluer la probabilité amoureuse entre deux personnes.

Puisque c’est la Saint-Valentin, la Zone AssNat n’a pas eu le choix de vérifier les relations qu’entretiennent certains politiciens.

François Legault et les immigrants

En prendre moins, en prendre soin, plus de Français et d’Européens: la relation entre le premier ministre du Québec et les nouveaux arrivants mérite d’être clarifiée.

Voilà, la preuve est faite: M. Legault aime les immigrants.

Gaétan Barrette et le ministère de la Santé

Ah, les anciens amours...

Parfois, il vaut mieux que ça finisse. Avec ce résultat, la Santé est clairement passée à autre chose.

François Legault et sa chaise

C’est clairement une relation amour-haine entre M. Legault et sa chaise du Salon bleu. Il l’avait d'ailleurs échangée pour le plancher avant Noël.

Il semble qu’ils se soient réconciliés.

Vincent Marissal et Air Canada

Le député de QS avait eu quelques problèmes avec la compagnie d’aviation pendant le congé des Fêtes. Marissal avait interpellé Air Canada sur Twitter.

Est-ce que ça s'est calmé?

Ça semble encore tendu.

Simon Jolin-Barrette et le crucifix

Eh ben! On dirait que c’est l’amour fou entre le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et le célèbre signe religieux.

(Docteur Love spécifie très clairement sur son site web qu’avoir 100 % est impossible.)

Lionel Carmant et le cannabis

On le sait, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, entretient avec le cannabis une relation compliquée.

Après le dépôt du projet de loi qui portera l’âge légal de consommation à 21 ans, qu’en est-il de leur relation?

En regardant le curriculum vitæ de M. Carmant, parions qu’il n’a pas vu cette note très souvent...

François Bonnardel et le troisième lien

Tout le monde pense que c’est une histoire d’amour entre le ministre des Transports et le troisième lien à Québec.

Les rumeurs semblent donc fondées. Docteur Love a parlé.

Pascal Bérubé et Twitter

Le chef intérimaire du Parti québécois manie Twitter comme pas un. Que ce soit un simple «tweet», une réaction, un «retweet», M. Bérubé est très actif sur les réseaux sociaux. Mais une question demeure: est-ce que Twitter l'apprécie également?

Disons que ça semble être une relation ayant des hauts et des bas.

Catherine Dorion et le code vestimentaire

Y a-t-il quelqu’un de surpris dans la salle?