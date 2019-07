Voyez Céline Dion faire tourner les têtes en France!

Ces derniers jours, Céline Dion s'est fait remarquer durant la Semaine de mode haute couture à Paris. Beaucoup d'encre a coulé dans la presse internationale qui a, comme ses fans, réagi aux looks quotidiens méticuleusement choisis de l’artiste québécoise. Marie-Josée Gauvin nous offre des images dans son segment culturel.

Voici aussi quelques images tirées du web qui ont fait jaser au sujet de la star!

1. Céline Dion au Moulin Rouge lors de son passage à Paris.

2. Devant son avion, une fois arrivée en Europe!

3. Très chic, cet ensemble Ronald van der Kemp accompagné de jolis souliers Balenciaga, assortis au total look.

4. Comment résister à cet ensemble très glam de la star en route vers l'enregistrement d'Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul!