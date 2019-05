BOYER, Fernande

(née Brousseau)



De Rivière-Rouge, le 25 janvier 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Fernande Brousseau, épouse de feu M. Hernestas Boyer.Elle laisse dans le deuil ses fils Ernest (Gisèle), Jacques (Madeleine), Jean-Louis (Denise), Côme (Rachel) et Yvon (Ginette), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Ida, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai dès 10h en l'église de L'Annonciation. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Direction: