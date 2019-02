BERNIER, Claude



À Laval, le 18 janvier 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Claude Bernier.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Roger (Ginette Cadotte), Marcel (Jocelyne Pigeon), Fernand, Gisèle (Denys Aubin) et Sylvain, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 20 février 2019 de 19h à 20h30 à la:Une cérémonie aura lieu le même jour à 20h30 en la chapelle de la résidence funéraire.