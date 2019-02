Des looks stylés pour l’extérieur

Il arrive qu’on se lasse de porter invariablement le même manteau tous les jours. Bien sûr, un nouvel achat changera la donne ; d’ailleurs, l’occasion est parfaite puisque les soldes battent leur plein présentement. Parfois, il suffit de peu pour raviver la flamme ! Une écharpe, dont la texture, les motifs ou les dimensions seront le point focal de votre agencement.

Une touche de couleur est toujours concluante et transformera instantanément votre look, que vous soyez dans un camaïeu ou dans les contrastes. Dans une approche d’opposition, l’agencement de deux imprimés pourrait venir souder un look.

Voici un survol de quelques idées de stars qui déambulent dans des climats plus cléments, mais dont les looks peuvent servir de point de départ. Pour les adapter, il vous suffit entre autres de troquer les escarpins pour des bottes ou d’enfiler des collants sur des jambes nues.

Pastels

Bottillons ou cuissardes ? Jada Pinkett Smith a opté pour ces dernières pour la touche finale à sa silhouette Burberry, alors qu’Emma Roberts a préféré l’esprit 1970 des plateformes grises qui se fondent au look bleu Prada.

Fausse fourrure

La fausse fourrure offre une infinité de possibilités. Sarah Paulson a choisi une déclinaison rouge à la coupe classique de Sandra. Kate Moss a opté pour une version exotique noire de la collection Elisabetta Franchi qui imite la fourrure de singe.

Mélange d’imprimés

Les mélanges d’imprimés se prêtent aussi aux looks par temps glacial. Agencez des carreaux différents que vous marierez à des couleurs neutres, à l’instar de ces tenues : Michael Kors, portée par Sofia Carson, et Balenciaga, portée par la chanteuse Monica.

Choc de couleurs

En janvier dernier, Gigi Hadid composait un look street orange et rose signé Christina Ledang. Plus récemment, Meghan Markle a choisi une approche plus élégante, glissée dans une robe Aritzia et un manteau Sentaler.

L’écharpe

Tout comme sur cette photo tirée d’une campagne pour Kanuk ou encore celle de Rita Ora emmitouflée dans un caban Max Mara agencé d’un foulard personnalisé House of Holland (Rita Ora), une écharpe funky est parfois tout ce qu’il vous faut pour donner un nouvel élan à un vieux manteau !

Camel

Les manteaux Camel sont aussi passe-partout­­­ que les noirs, mais sans la touche sévère. De plus, ils se coordonnent aux couleurs gaies tout en douceur, comme en témoigne le look Rocksanda de Zawe Ashton.

Avant-garde et vintage

Certains préfèrent la nouveauté et d’autres des pièces de collections passées. Céline Dion a fait beaucoup jaser récemment, en particulier pour cette silhouette Maison Margiela, que j’aimais bien. Pour sa part, l’actrice et mannequin Rosie Huntington-Whiteley annonçait sur son compte Instagram qu’elle était heureuse d’avoir retrouvé le manteau de ses rêves dans l’une des précédentes collections Céline.

Rose

Le « Millennial Pink » s’immisce encore dans les collections et égaye l’hiver, Demi Moore, en Derek Lam, et Katie Holmes, en Acne. Voilà deux exemples de réussite du combo rose-bleu.

Mouton renversé

Le mouton renversé est l’un des styles les plus en vogue des derniers hivers. Hailee Steinfeld a pimenté sa robe motif serpent d’un modèle orange de Heron Preston.