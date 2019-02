Un verdict accueilli par des cris de joie de la famille

DRUMMONDVILLE | La famille du sexagénaire retrouvé démembré dans le frigo du sous-sol de sa résidence a lancé un cri de joie lorsque le jury a déclaré l’accusé coupable, jeudi matin.

Photo collaboration spéciale, Éric Beaupré Roland Baker

Les 12 jurés ont unanimement trouvé Félix Pagé coupable du meurtre au deuxième degré de Roland Baker et d’outrage à son cadavre, au quatrième jour de délibérations au palais de justice de Drummondville.

Le criminel de 25 ans est resté de glace lors de l’annonce de sa peine d’emprisonnement à perpétuité, tandis que la famille de la victime exprimait son profond soulagement.

« Je suis contente ! C’est fini », a dit Norma Baker, une sœur du défunt, après l’annonce du verdict.

Cette dame du Nouveau-Brunswick avait emménagé à Drummondville avec sa sœur Hélène Baker Isaak pour ne rien manquer du procès sur le meurtre sordide de leur frère.

« C’était une personne tellement gentille. [...] Roland l’aurait fait pour nous », a-t-elle commenté, en pleurs.

Pour les proches de M. Baker, ces cinq semaines de procès ont paru interminables, d’autant plus que Pagé se représentait seul.

« Ç’a été doublement difficile de l’entendre parler tous les jours », a partagé Mme Baker Isaak.

Aucun témoin

Photo collaboration spéciale, Éric Beaupré Félix Pagé

Coupable

La famille a craint, par moments, ne pas obtenir justice, sachant que le dossier était complexe et qu’aucun témoin n’a vu l’homicide.

Le frère du défunt, René Baker, se rappelait comment Pagé clamait son innocence lors de son arrestation.

« Je tiens à vous dire maintenant qu’il est coupable l’ostie d’innocent », a-t-il lancé.

La procureure de la Couronne, Magali Bernier, est satisfaite que le jury ait cru sa version des événements et non celle de Pagé.

Avant d’ordonner la séquestration des jurés, le juge Alexandre Boucher avait rappelé l’argumentaire des deux parties. Celui de la poursuite présumait que Pagé s’était rendu, le 22 mai 2017, chez M. Baker, son voisin d’en face, à Drummondville, pour emprunter son véhicule.

« Ce qui s’est déroulé au 57, rue Plamondon, à ce moment précis reste nébuleux. Ce qui est clair, c’est que la victime et l’accusé se sont retrouvés à l’étage. L’accusé a assailli M. Baker avec un objet tranchant et piquant ainsi qu’un bâton de baseball. La victime s’est défendue comme en témoignent les plaies de défense retrouvées sur sa main et son thorax. Les coups portés au niveau de la tête de la victime ont causé sa mort », avait résumé le juge.

Il continue de nier

Le magistrat entendra les représentations sur sentence mercredi, soit la période d’incarcération minimale avant que Pagé puisse demander d’être libéré. Les jurés ont suggéré que le meurtrier ne puisse être admissible à une libération conditionnelle avant 25 ans.

Pris à partie par les proches de M. Baker au moment où il montait dans le fourgon cellulaire, Pagé a continué de nier.

« Il y a maintenant deux victimes dans cette histoire », a-t-il lancé.