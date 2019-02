Secteur Assomption Sud–Longue-Pointe: Montréal confirme sa volonté de développer un écoparc industriel

MONTRÉAL – La consultation publique qui s’engage relativement à la requalification et au développement du secteur Assomption Sud–Longue-Pointe, à Montréal, permettra de discuter de la volonté de la Ville d’y développer un écoparc industriel.

C’est l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui pilote cet exercice au cours duquel il sera aussi question de la cohabitation entre les zones résidentielles et industrielles ainsi qu'à l’apport des transports collectifs et actifs.

Le vaste territoire étudié, qui est l’un des six secteurs de planification stratégique figurant au Schéma d’aménagement et de développement adopté en 2015, est délimité par l’avenue Souligny, le Port de Montréal, la gare de triage Longue-Pointe et l’autoroute 25. Il fait 333 hectares et compte 1645 ménages.

L’administration de la mairesse Valérie Plante souhaite attirer des entreprises dans ce secteur de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, où doit aussi être érigé un nouveau garage de la Société de transport de Montréal (STM) ainsi qu’un nouveau poste de transformation d’Hydro-Québec.

L’ancien maire Denis Coderre voulait y déployer une cité de la logistique, un projet de zone économique liée au Port de Montréal. La mairie de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui est passée depuis des mains du parti de Denis Coderre à celui de la mairesse Plante, a mis le projet au rencart en disant souhaiter un projet plus écologique et bénéficiant de l'acceptabilité sociale.

La Ville, qui a fait connaître ses demandes dans un document d’orientation signé par son Service du développement économique, souhaite notamment prolonger l’avenue Souligny et le boulevard de l’Assomption, ce qui avait justement soulevé des enjeux de nuisances par le bruit auprès des résidents du quartier Viauville.

Il est aussi question d’un viaduc routier qui permettrait aux poids lourds d’accéder au Port de Montréal ainsi qu’au développement d’un tramway sur la rue Notre-Dame Est, un engagement pris par le gouvernement caquiste du premier ministre François Legault.

Une activité porte ouverte est prévue le 12 mars prochain à Plaza Antique, la Ville devant à cette occasion présenter sa vision et ses orientations. C’est à compter du 23 avril que les citoyens et les organismes pourront prendre part à l’audition des opinions. Les inscriptions pour partager une opinion de vive voix ou dans un mémoire prendront fin le 18 avril. Les citoyens pourront aussi donner leur opinion en ligne, sur le site de l’OCPM, du 29 mars au 29 avril.

Rappelons que le secteur Assomption-Nord, attenant à celui d'Assomption Sud–Longue-Pointe, a fait l’objet d’un Plan particulier d’urbanisme à la suite de consultations publiques.