STM: plus de 60 000 objets perdus dans le métro ou l’autobus l’année dernière

Des fauteuils roulants, un climatiseur neuf et même des dentiers: les clients de la Société de transport de Montréal (STM) ont perdu 61 236 objets à l’intérieur de son réseau en 2018, une hausse d’environ 32 % par rapport à 2014.

Estelle Filiatreault et Carolle Prince Corbeil, les doyennes du service des objets trouvés qui est installé à la station Berri-UQAM, n’ont pas eu le temps de chômer l’année dernière. Avec deux autres collègues, elles ont récolté près de 1180 articles laissés orphelins chaque semaine.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Je fais ça depuis sept années maintenant et on a toujours plus d’objets année après année. La popularité du transport en commun y est sûrement pour quelque chose», a expliqué au «24 Heures» Estelle Filiatreault, pendant la visite des lieux.

Des parapluies, une guitare électrique, beaucoup de téléphones, des bijoux, des vêtements d’hiver, une télévision à écran plasma et des clés: des trouvailles aussi luxueuses que banales.

Chaque objet perdu est minutieusement étiqueté, catalogué dans une base de données informatique et rangé sur des étagères. Un travail de moine.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Si personne ne fait de réclamation après trois semaines, la STM offre les biens à des organismes de charité, comme l’Accueil Bonneau. Les documents officiels et les cartes d’identité sont, quant à eux, transmis à la police de Montréal. Les livres sont aussi remis gratuitement à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Articles de saison

«Chaque saison, on a des objets différents. L’été, ce sont des passeports et des cartes d’identité avec les touristes. L’automne, des sacs et des boîtes à lunch avec le retour des classes. Et l’hiver, c’est notre plus grosse saison, comme en ce moment, avec les tuques et les mitaines», a relaté Mme Filiatreault.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Il faut voir la réaction des gens quand on trouve ce qu’ils cherchent, c’est ce qui me motive à travailler ici. J’adore ça», a-t-elle ajouté.

Les préposés aux services à la clientèle du comptoir des objets perdus affirment que leurs trouvailles sont le reflet de notre société. Ainsi, durant la vague de réfugiés syriens en 2016, beaucoup de documents d’immigrations du Canada ont été retrouvés dans les transports en commun.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On retrouve aussi beaucoup plus de cellulaires qu’avant», a soutenu Carolle Prince Corbeil, qui travaille au département des objets perdus depuis environ sept ans.

Cette dernière se souvient particulièrement de la fois où elle est tombée sur un portefeuille qui contenait un dentier.

«Un homme m’a demandé de le voir. Il l’a tout de suite mis dans sa bouche. Il est revenu cinq minutes plus tard, il m’a dit que ce n’était pas le bon, mais il a insisté pour le garder», a-t-elle relaté.

Seulement 12 % des objets perdus et recueillis dans les bureaux de la STM reviennent dans les mains de leur propriétaire. En 2018, au moins 12 272 articles ont retrouvé leur détenteur.

NOMBRE D’OBJETS TROUVÉS À LA STM PAR ANNÉES

2019: 6842 objets trouvés jusqu'ici

2018: 61 236 objets trouvés

2017: 52 971 objets trouvés

2016: 45 650 objets trouvés

2015: 43 299 objets trouvés

2014: 41 420 objets trouvés

OBJETS LES PLUS INSOLITES RETROUVÉS