Une extraordinaire soirée «Gatsby» aura lieu à Montréal et vous aurez l'impression de voyager dans le temps

Une soirée «Party Like Gatsby» débarque à Montréal ce printemps et ce sera certainement mémorable!

Enfilez vos plus belles robes à volants et vos habits du dimanche, car la soirée du 17 mai prochain promet d’être complètement renversante.

Danse, spectacle de cirque, performances musicales, jazz et cocktails... Les soirées du «Great Gatsby» sont toujours extraordinaires!

Après avoir traversé 16 pays, 2 continents et après avoir reçu plus de 60 000 fêtards, les soirées «Party Like Gatsby» débarquent à Montréal au Théâtre Rialto!

C’est l’occasion parfaite de vous «lâcher lousse» et de faire un véritable voyage dans le temps!

Vendredi 17 mai prochain de 21 h à 3 h

Billets à partir de 45 $

