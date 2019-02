[EN DIRECT] Émotion intense au prononcé de la sentence d'Alexandre Bissonnette

L’émotion est à son paroxysme dans la salle du palais de justice de Québec où le juge François Huot est en train de lire sa sentence de 246 pages dans le procès d’Alexandre Bissonnette. En larmes et incapables d’entendre le récit glaçant de la tuerie, la veuve et la fille d’une des six victimes ont dû sortir de la salle pendant quelques minutes.

Dans un silence total, le juge Huot a détaillé les péripéties ayant entouré la journée et de la terrible soirée du 29 janvier 2017. Les déplacements du tueur, Alexandre Bissonnette, ont été décrits heure par heure. Ensuite, le déroulement précis de la tuerie a fait l’objet d’une description minutieuse qui n’a épargné aucun détail.

Présents dans la salle, les proches des victimes essuyaient leurs larmes en écoutant ce récit poignant qui a remué en eux des souvenirs particulièrement douloureux.

Mesures de sécurité

Plus tôt en matinée, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place pour permettre l’entrée de 250 places dans la plus grande salle du palais de justice de Québec.

Les familles des victimes, les parents de Bissonnette, de nombreux curieux et les représentants des médias étaient tous soumis à une fouille en règle digne de la sécurité d’un aéroport. Il fallait vider les poches, enlever les ceintures des pantalons, ouvrir les sacs et passer par un portique de détection pour pouvoir pénétrer dans la salle 4.01, au quatrième étage du palais de justice.

Ces opérations se sont déroulées rondement depuis 8h du matin. Trois points de fouille ont été installés pour filtrer les entrées. Une salle de débordement, au rez-de-chaussée du palais de justice, est prévue pour accueillir les personnes qui n’ont pas pu entrer dans la salle principale.

Le juge François Huot, de la Cour supérieure, a commencé à lire son très attendu jugement peu après 9h30.

Résumant une opinion très partagée dans la communauté musulmane de Québec, Khadija Thabti, veuve d’une des six victimes, a réclamé la peine maximale de 150 ans pour le tueur.

10h22 | Le juge fait maintenant état des répercussions du drame sur certains proches des victimes.

10h16 | Le juge fait état des problèmes psychologiques de Bissonnette et des recherches qu'il a faites sur internet concernant les tueries de masse.

10h12 | Résumé des 11 jours d'audition.

10h11 | Le juge demande à Bissonnette, debout depuis le début, de s'assoir.

10h10 | Le juge décrit la scène horrible dans les moindres détails. Émotion dans la salle. Beaucoup de gens pleurent.

Photo Stevens LeBlanc

10h05 | Le juge souligne le geste héroïque d'Azzedine Soufiane qui a tenté d'arrêter le tireur avant d'être tué. Deux femmes sortent de la salle en pleurant.

9h56 | Des proches des victimes écoutent en pleurant le récit du juge.

Photo Stevens LeBlanc

9h54 | Le juge fait maintenant le récit des moments marquants de la tuerie.

9h50 | Alexandre Bissonnette écoute la tête base debout tout près du juge dans le box des accusés.

9h48 | Le juge relate maintenant la séquence des événements du 29 janvier et des gestes posés par Bissonnette.

9h43 | «Le 29 janvier 2017 une date qui demeura à jamais écrite en lettre de sang dans cette ville, province et ce pays», affirme le juge en ouverture.

9h40 | Le juge entamne la lecture du jugement.

9h37 | Le jugement fait 246 pages. Le juge précise qu'il lira en partie le document.

9h34 | Le juge Huot entre dans la salle. La lecture du jugement peut être longue, mais il peut également choisir de sauter certains passages pour se concentrer sur l’essentiel, indique notre analyse Nicole Gibeault.

9h30 | Alexandre Bissonnette fait son entrée dans le box des accusés. Le teint pâle, les cheveux courts, vêtu d'un veston bleu et d'une chemise blanche, des tics nerveux au visage, il regarde ses parents assis dans la salle.

9h28 | La salle est pratiquement remplie. Environ 250 personnes s'y trouvent. Le juge doit commencer la lecture du jugement sous peu.

9h15 | La salle est bondée dans l'attente de la sentence.

PHOTO AFP

PHOTO AFP

8h45 | La sécurité est omniprésente. Certaines des familles des victimes arrivent. L’accusé est également arrivé au palais de justice. Les parents du tueur sont également présents.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

– Avec la collaboration de Sophie Côté, Nicolas Saillant et TVA Nouvelles