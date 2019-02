Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Montréal d’Elizabeth Shepherd

Dans ce nouvel album, Elizabeth Shepherd a choisi de rendre hommage à sa ville d’adoption, Montréal. Pour se faire, l’artiste jazz a interviewé des Montréalais rencontrés au hasard dans la métropole et s’est inspiré de leur propos pour composer des chansons. Chaque composition fait aussi référence à un lieu, ainsi l’auteure-compositrice-interprète originaire de Winnipeg suggère d’écouter l’album tout en se baladant dans ces différents lieux, tous à distance de marche.

Sorti le 8 février

Je sors

Cinéma

Edmond

L’auteur de la pièce de théâtre Edmond, Alexis Michalik est le réalisateur de l’adaptation en film. Le long-métrage retrace l’histoire derrière la création de la fameuse pièce Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand. Ce dernier est bien sûr le protagoniste du film, incarné par Thomas Solivèrés.

Sorti le 8 février

Documentaire

Le don

Ce tout premier documentaire de la montréalaise Robin McKenna apporte une réflexion sur le processus de la création. Ainsi, on suit une autochtone qui prépare un potlatch, une cérémonie culturelle, une usine qui se transforme en musée, une artiste qui est sur le point de dévoiler une chanson et une voiture qui ressemble à un bourdon qui distribue du miel au Burning Man.

Ce soir à 17h au Cinéma du Musée, 1379-A rue Sherbrooke Ouest

Cirque

L’Homme de Hus

Camille Boitel présente cette œuvre de cirque contemporain pour quelques soirs à Montréal. Au début, un homme tente d’installer une table et une chaise sur scène sans faire trop de bruit puis plus le temps avance plus tout devient bruyant et se brisent.

Ce soir à 19h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Improvisation

Premier match de la saison – LNI

La saison de la Coupe Charade sera lancée ce soir alors que l’équipe des Jaunes, composée de Suzie Bouchard, LeLouis Courchesne, Patrick Huard et Pascale Renaud-Hébert, affronte l’équipe des Rouges, composée de Jean-François Aubé, Pier-Luc Punk, Amélie Geoffroy et Marie-Ève Morency. Vous sortirez de cette soirée diverti, c’est garanti!

Ce soir à 19h au Club Soda, 1225 Boul St-Laurent

Humour

Vérités et conséquences sur scène – Louis T

L’humoriste qu’on connaît entre autres pour ses capsules web où il vérifie des faits sur un sujet d’actualité présente son deuxième spectacle ce soir. Portant le même nom que ses capsules, ce nouveau one-man show en reprend un peu le ton, mais l’humoriste assure qu’il s’agit d’un spectacle d’humour conventionnel. Il sera à la Place des Arts pour 10 représentations d’ici à la fin mai.

Ce soir à 20h à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Je reste

Télé

Pôle Sud

Le spectacle d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier qui a été présenté à l’Espace libre et au Festival Transamériques sera dans votre petit écran ce soir dans le cadre de Lundi Culture. L’histoire de huit personnes anonymes du quartier Centre-Sud est racontée dans cette œuvre.

Ce soir à 20h30 à ICI Artv

Livre

Survivre au XXIe siècle

Ce livre de Stéphane Garneau nous invite à repenser nos habitudes. L’animateur radio et chroniqueur se questionne sur ce nouveau millénaire et le fait qu’en raison de la technologie nous avons en quelque sorte perdu nos repères.

Sorti le 6 février

Web

La mort nous va si bien

Le duo d’humoristes, Corbeil et Maranda, s’est donné comme défi de démystifier la mort dans cette nouvelle série web de sept épisodes. Ils y parviendront par le biais d’entrevues avec des personnalités connues et des intervenants pertinents. Malgré le thème plutôt lourd, le tout est abordé avec légèreté et humour.

Disponible sur www.cfgrandmontreal.com depuis le 7 février