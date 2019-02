L’avocat externe promet une enquête exhaustive

L’avocat que la Caisse de dépôt et placement du Québec a mandaté dit avoir « carte blanche » pour faire toute la lumière sur les révélations de notre Bureau d’enquête au sujet de sa filiale Otéra Capital.

« Le message que ça doit être fait rapidement m’a été confié de façon non ambiguë, dit Stéphane Eljarrat, en entrevue avec Le Journal. C’est une priorité absolue pour la Caisse. »

L’avocat est spécialisé notamment dans le « litige en matière de gouvernance d’entreprise » et dans les mandats « anticorruption », selon le site de son cabinet, Osler.

« Il n’y a personne qui veut que ça traîne, dit-il. La Caisse et ses hauts dirigeants m’ont transmis ce message très clairement. »

« On travaille déjà. »

L’avocat précise qu’il doit non seulement enquêter sur « les révélations des médias », mais aussi « faire le point sur l’intégrité et le respect des processus, et les questions d’éthique chez Otéra ».