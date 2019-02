Les routes à éviter ce week-end

MONTRÉAL – De nombreux travaux vont compliquer les déplacements cette fin de semaine, notamment dans l’échangeur Turcot, le corridor de l’autoroute 15 et le secteur du boulevard Angrignon.

Autoroute 15

L’autoroute 15 nord sera complètement fermée, entre la sortie 58 et l’entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront toutefois passer via l’aurotoute 10 ouest vers le centre-ville, jusqu’à la rue Saint-Antoine ouest (virage à gauche permis) et autoroute 720 ouest via l’entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima.

L’autoroute 15 nord sera également fermée entre la sortie 62 et l’échangeur Turcot, à compter de 23 h vendredi, et ce jusqu’à lundi 5 h. Un détour sera possible via la sortie 62, rue Saint-Patrick (ouest) jusqu’à l’avenue Dollard, rue Richmond, autoroute 20 ouest via l’entrée 1re Avenue, sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est, autoroute 40 est, et sortie 70 vers autoroute 15 nord/Laval.

En raison de ces fermetures, les bretelles de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 15 nord (Décarie) et pour l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, Dorval) seront inaccessibles, seront le même horaire.

Tout comme le boulevard De La Vérendrye, en direction est, qui sera fermé entre la rue Galt et l’autoroute 15. Les entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick seront également complètement fermées, selon le même horaire.

En direction sud, l’autoroute 15 sera fermée entre l’échangeur Turcot (à la sortie 63 E) et l’entrée de l’avenue Atwater, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h. Un détour sera possible via la bretelle pour la route 136 est, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et autoroute 15 sud/ pont Champlain.

De ce fait, la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 sud (vers le pont Champlain) sera aussi fermée selon le même horaire.

Secteur du boulevard Angrignon

Le boulevard Angrignon sera fermé entre la sortie pour la rue Saint-Patrick et l’autoroute 20, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour sera proposé via la rue Saint-Patrick (ouest), avenue Dollard, avenue Saint-Pierre et la rue Saint-Jacques / chemin Avon.

L’entrée du boulevard Angrignon pour l’autoroute 20 est sera également fermée selon le même horaire.

La rue Notre-Dame ouest sera inaccessible, entre l’avenue Dollard et la rue Saint-Rémi, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Le détour se fera via l’avenue Dollard et les rues Saint-Patrick, Cabot et Saint-Rémi.

Même chose pour la sortie 65 de l’autoroute 20 ouest (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) qui sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

À noter qu’une nouvelle configuration sera en place dans l’échangeur Angrignon à compter du 11 février, et ce, pour une durée d’environ un an. Également en place à partir de lundi, une fermeture partielle d’un tronçon du boulevard Angrignon, entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest, au-dessus du canal Lachine.

Rappelons également que la rue Notre-Dame ouest est fermée, entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon, jusqu’au 18 février.

Secteur de l’Île des Sœurs

L’autoroute 10 est Bonaventure (vers le pont Champlain) sera complètement fermée, entre la sortie 4 et l’Île des Sœurs, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord) pour l’autoroute 15 sud sera aussi fermée, selon le même horaire. Tout comme le boulevard de l’Île des Sœurs, sous les ponts d’étagement de l’autoroute 15 qui sera aussi inaccessible.