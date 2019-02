[PHOTOS] Glace: les ponts de Québec et Pierre-Laporte rouverts à la circulation

Le pont de Québec est maintenant rouvert à la circulation, vendredi après-midi, alors qu’une voie reste fermée en direction nord sur le pont Pierre-Laporte.

Des opérations de déglaçage sont en cours sur le pont Pierre-Laporte, ce qui nécessite sa fermeture pour une partie de l’après-midi. «La direction des vents donne un bon coup de pouce à nos équipes d'hommes-araignées», indique le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

Quelques secondes sur le pont #PierreLaporte, pendant les opérations de déglaçage... Une image vaut mille mots! pic.twitter.com/bqAvarYvE0 — Guillaume Paradis (@Guill_Paradis) 8 février 2019

Il s’agissait ainsi de la deuxième fois en quatre jours que le pont de Québec est entièrement fermé dans les deux directions.

En avant-midi, les liens routiers entre Québec et Lévis ont ainsi été absolument rompus durant près de 30 minutes, alors que les deux ponts ont été fermés complètement. Cette situation a créé d'importants problèmes de circulation des deux côtés du St-Laurent.

De l’aide des traversiers

À la demande du ministre des Transports, François Bonnardel, l’offre de traversiers a été bonifiée à la traverse Québec-Lévis. La mise en opération d’un deuxième navire et des «départs rapides» ont été annoncés, tandis que l’accès est rendu gratuit pour les piétons et les automobilistes «jusqu’à nouvel ordre», a indiqué la Société des traversiers du Québec.

«Je suis la situation de minute en minute, a commenté M. Bonnardel, en fin d'avant-midi. La sécurité des usagers demeure pour moi la priorité. Pour le moment, il faut éviter le secteur et repousser nos déplacements.»

La police de Québec est active dans les environs du boulevard Laurier et de la traverse pour faciliter la circulation et l’embarquement. Des mesures d’urgence ont également été prises par la Ville de Lévis pour tenter de mitiger la congestion sur sa rive. De son côté, la Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d’être patients et courtois sur les routes malgré les déplacements difficiles.

