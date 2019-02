Sentence d'Alexandre Bissonnette: un jugement qui devient loi

Avec ce jugement, l’honorable François Huot a voulu mettre un terme au malaise qui oblige les juges à imposer des peines en blocs de 25 ans dans le cas de meurtres multiples, estiment les juristes.

Lisez son jugement dans son intégralité ci-dessous :

L’article 745.51 du Code criminel qui permettait au juge Huot de réclamer 150 ans d’incarcération, 25 ans pour chacune des six victimes de Bissonnette, a été au cœur du long jugement présenté hier.

« S’il déclare la loi inconstitutionnelle, on doit revenir à l’ancien article de loi et c’est le 25 ans qui doit s’appliquer », explique le criminaliste Jean-Pierre Rancourt.

Cette nouvelle loi, qui ne vient plus en contradiction avec la Charte des droits et libertés canadienne selon François Huot, offre une plus grande discrétion aux juges et leur permet d’imposer des peines appropriées pour ce genre de crime plutôt que des « peines cruelles et inusitées » comme le prescrit la Charte.