Université poursuivie pour une agression

Lorsque l’ex-étudiante aurait voulu quitter les lieux, M. Ilangumaran aurait saisi l’avant-bras droit de M me Abidi et l’aurait forcée à se rasseoir, selon les éléments présentés dans la poursuite. Elle aurait alors ressenti une douleur vive.

« Elle a pleuré et quitté le bureau pour chercher un mouchoir et est retournée par automatisme dans le bureau de M. Ilangumaran, totalement sous le choc ».

Mme Abidi a eu « des séquelles physiques immédiates [...] qui ont persisté par la suite à un degré différent. [...] Elle est maintenant suivie en psychothérapie et doit prendre de la médication », poursuit-on dans le document. Elle souffrirait trois ans plus tard d’inconfort, de douleur permanente et a de la difficulté à effectuer des mouvements avec force.