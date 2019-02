«Vraiment incroyable»–Kevin Gilmore

« C’est vraiment incroyable, je ne m’attendais pas à ça, » a admis le président Kevin Gilmore.

« On sent l’atmosphère au stade, et ça, c’est une indication de ce que c’est au Stade Saputo, mais dans une petite salle, c’est vraiment spécial.

Les partisans sont fous, c’est un événement que j’attends toujours avec impatience. Nous sommes chanceux d’avoir des partisans aussi passionnés et ça aide à aborder l’entraînement quand on a ces images en tête. Ça rend le travail plus facile », a confié Daniel Lovitz, qui est tout juste de retour d’un séjour avec l’équipe nationale américaine.

Chaleureux

Rémi Garde a souligné l’accueil chaleureux qui traduit une envie des partisans de retrouver leur équipe, un désir qui est mutuel.

« L’accueil est très chaleureux. On sent l’impatience de pouvoir partager encore des émotions avec les partisans sur le terrain.

Même s’il se décrit toujours comme un pragmatique, l’entraîneur-chef a parlé d’émotions.

On est tous là pour la même chose, les émotions. C’est ce qu’on veut essayer de transmettre, et ce soir, c’est un bon échauffement. »

Garde a surtout insisté sur l’importance d’une telle démonstration d’amour à ce moment-ci de la préparation de l’équipe.

« Ressentir cela à ce moment-là de la saison c’est très important, surtout qu’on leur donne rendez-vous au mois d’avril pour le premier match contre Columbus, donc c’est loin, on en aura joué cinq ou six. »

Solidarité

Chose certaine, Garde dirige un groupe qui est très uni, et on sent que l’esprit d’équipe est déjà très bien installé même si la saison n’est pas encore commencée.

« Le niveau de solidarité et d’enthousiasme que je sens dans mon groupe cette année est l’un des meilleurs que j’ai jamais vus.

Je crois que l’équipe avec laquelle j’ai commencé la préparation est plus ambitieuse et a plus de confiance. »

Est-ce à dire que cette équipe peut espérer jouer tard au mois d’octobre ? Garde demeure prudent.

« Je ne sais pas de quoi aura l’air notre saison, mais on travaille fort pour qu’elle ressemble à la deuxième moitié de la dernière saison. »

Daniel Lovitz est d’avis que l’équipe aura su surmonter certains obstacles l’an passé qui ne se représenteront pas cette saison.