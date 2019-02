ROSE, Alain



De Dorval, le 2 février 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Alain Rose, époux de Mme Linda Bourbeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Amélie (Francis), sa belle-fille Élyane (Pierre), son beau-fils Philip, ses petits-enfants Alexy et Alycia, sa soeur Marjolaine (Guy), ses belles-soeurs et ses beaux-frères ainsi que plusieurs autres très chers parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 février à la560, BORD-DU-LACDORVALwww.jjcardinal.cade 12h à 16h suivi d'une cérémonie en chapelle à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Résidence de Soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Ile.Remerciements les plus sincères à l'équipe extraordinaire et attentionnée des soins palliatifs.