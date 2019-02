PROULX, Marie-Ange



À Saint-Jérôme, le 3 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Proulx, épouse en premières noces de feu Pierre-Émile Lortie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ghislaine, Marjolaine (Serge Racine), Michel (Murielle Therrien) et Gilles Lortie (Johanne Thibault), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu au printemps 2019 et les détails suivront ultérieurement.