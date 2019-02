LAPLANCHE, Victor



À Montréal, le 30 janvier 2019, à l'âge de 2 ans et 4 mois, est décédé Victor Laplanche, fils de Geneviève Ducharme et de Grégory Laplanche.Outre ses parents, Victor laisse dans le deuil son frère Thomas et sa soeur Romy; sa Mémie Monique Chartrand, ses grands-parents Claire Chartier et Daniel Ducharme; ses arrière-grands-parents, ses tantes, oncles, parrain et marraine, cousine, cousins ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au:55 RUE GINCE, SAINT-LAURENTle dimanche 17 février de 12h à 17h. Une célébration aura lieu sur place à 16h.La famille désire remercier toutes les personnes qui ont soutenu, de près ou de loin, Victor dans son combat contre le cancer.Vos dons au Centre de soins palliatifs pédiatriques Le Phare ou à Leucan seraient appréciés.