DESCHAMPS, Léa (née Lacroix)



Le 8 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Léa Lacroix, épouse de feu M. Roland Deschamps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Sylvie) et Chantal (Mohand), ses petits-enfants : Pier-Luc, Kevin, Julien, Valérie, Marilou, Yan, ses arrière-petits-fils Logan, Zack et Elliot, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille revevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. Des Perron, Auteuil, Laval,le dimanche 10 février 2019 de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Drapeau-Deschambault, soins palliatifs.La famille tient a remercier chaleureusement cette équipe.