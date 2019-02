DESROCHERS, Normand



Au CHSLD des Deux-Rives, le 4 février 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Normand Desrochers, époux de Jeanne D'Arc Michaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Chantal Gauthier), Sylvain (Christine Dandurand) et Isabelle (Pierre Lantin), ses petits-enfants: Samuel (Laurence Lambert-Côté), Stéphanie (Antoine Giles), Tommy (Audrey Riopel) et Mégane (Edward Denicourt), sa soeur Émilienne et son frère Léon, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle samedi 23 février, de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu cette même journée à 16h30 au salon.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Deux-Rives pour les bons soins prodigués.