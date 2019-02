GAGNON, Martin



À Montréal, le 23 janvier dernier, à l'âge de 75 ans, est décédé Martin Gagnon, retraité du Journal de Montréal.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Lou, son gendre Simon, ses petits-fils adorés: Charlot, Augustin, Napoléon et Laurier, son ex-épouse Susy, ses soeurs: Renée-Thérèse, Noëlla, Véronique et Louise, ses frères: Olivier, Émilien, Laval et Mario, ses belles-soeurs et beaux-frères, nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 février à partir de 14h. Une cérémonie, en mémoire de Martin, est prévue à 16h à la6651, boulevard St-LaurentMontréal, QC H2S 3C5Les funérailles ainsi que la mise en terre des cendres auront lieu cet été à Saint-Fulgence.La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD de La Petite-Patrie pour le soutien et les bons soins prodigués au fil des ans de même que toute l'équipe d'hémodialyse de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.