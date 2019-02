BEAUDOIN, Denise



À Montréal, le lundi 4 février, à l'âge de 93 ans, est décédée Denise Beaudoin.Elle laisse dans le deuil ses frères Paul-Émile et Raoul (Paulette), ses soeurs Irène et Suzanne (Rolland), son beau-frère Gaëtan (Céline), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 15 février de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées le samedi 16 février à 11h, en l'église Notre-Dame de l'Alliance (6900, 16e avenue, Montréal, Qc, angle 15e avenue et Bélanger).Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.