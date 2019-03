Rivest, Benoit



À Longueuil, le 7 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé Benoit Rivest, fils de feu Laurette Chamberland et Jacques Rivest, et père de feu Martin Rivest.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Louise Marcil, sa fille Stéphanie, sa soeur Micheline (Roger Beaudoin), son frère François, de précieux parents et amis, ainsi que les nombreux collègues et clients côtoyés durant sa longue et riche carrière en mécanique du bâtiment.Louise et Stéphanie tiennent à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour la qualité exceptionnelle de leurs soins; particulièrement Renée Bérubé, inhalothérapeute, pour sa chaleureuse bienveillance, et la Dre Sandra Delisle, pour sa douce sensibilité dans les derniers moments de vie de Benoit.Contre toutes attentes, parce qu'il n'avait jamais été d'accord avec le don d'organes pour lui ou ses proches sa vie durant, Benoit a choisi à la toute fin d'accepter le don d'organes. Ce précieux cadeau a permis à deux personnes de retrouver la vue. Il a aussi fait don de son corps à la science: une autopsie a été réalisée pour jeter de la lumière sur la terrible fibrose pulmonaire idiopathique dont il était atteint depuis 3 ans. Homme de coeur, Benoit a été fidèle à la générosité qui l'a toujours caractérisé, allant même jusqu'à modifier ses convictions en fin de vie.Pour donner suite à la générosité de Benoit, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHUM où Benoit donnait de son temps comme bénévole. Il souhaitait vivement que des dons puissent faire progresser la recherche sur la fibrose pulmonaire idiopathique réalisée au CHUM. Pour que d'autres puissent bénéficier de plus de temps que lui.Ami loyal et fidèle, Benoit aura été reconnu pour ses bons conseils, son dévouement, son sens du devoir et du travail bien fait, son intégrité et sa sagesse. Grand passionné de golf, amoureux des oiseaux et de la nature, il prenait plaisir à découvrir les quatre coins du Québec, mais l'Estrie restera toujours sa préférée: pas pour rien qu'il y a terminé sa carrière, et que c'est là que nous lui dirons au revoir.Une célébration de la vie de Benoit aura lieu au Golf Le Royal Bromont le dimanche 7 avril, de 14h à 17h, en présence des cendres. Parents et amis y sont chaleureusement conviés sans autre invitation nécessaire. La mise en terre des cendres se fera plus tard en mai au Cimetière Près du Fleuve de Longueuil, dans la plus stricte intimité familiale.Parti beaucoup trop vite, Benoit a au moins eu une vie heureuse et remplie jusqu'à la toute fin. Et la véritable consolation est de penser qu'il est allé retrouver son fils qui lui a tant manqué, et que dorénavant, Martin n'est plus seul.