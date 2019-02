COURNOYER, Réjean



De Verchères, le 6 février 2019, est décédé à l'âge de 71 ans, M. Réjean Cournoyer, retraité de la STM, fils de feu Wilfrid Cournoyer et de feu Emma Laplante.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Cindy) et David, ses petits-enfants Laurianne, Émilie et Charles-Antoine, Danielle Pelletier, Lynda Tremblay, ses frères et soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera auALFRED DALLAIRE | MEMORIA3254, RUE DE BELLECHASSEMONTRÉALde 13h à 22h le mercredi 13 février et de 9h à 11h le jeudi 14 février, suivi d'une célébration de la parole à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois.