SCHINK, Rodolphe



Le mardi 5 février 2019, est décédé paisiblement, à l'âge de 95 ans, M. Rodolphe Schink, de Howick, époux de feu Mme Denise Paré. Lui a précédé sa fille Danielle.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Guy), Louis, Alain (Lisette), Aurèle (Barbara), Marie-Andrée (Normand) et Marie-Josée; ses petits-enfants Stéphane (Julie), Alexandre, Philippe, Samuel (Julie), Karine (Kevin), Karl, Jacob, Myriam, Andrew et Allison, ses arrière-petits-enfants Madison, Alyssa, Nolan, Chloé et Léanne; ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 23 février 2019 à 14h30, en l'église Très-Saint-Sacrement de Howick. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h30.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs du Centre d'Hébergement du Comté de Huntingdon (Les Dames Auxiliaires), formulaires disponibles lors des condoléances.La famille exprime de sincères remerciements au personnel de la Maison La Source Bleue d'Ormstown ainsi qu'à l'équipe de soins palliatifs du Centre d'hébergement du Comté de Huntingdon pour leur grand soutien au cours des derniers mois.www.residencemariesoleilphaneuf.com