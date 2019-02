LESSARD, Danièle



À Laval, le 3 février 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Danièle Lessard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lorraine (Serge) et son frère Richard (Nicole), ses nièces Mélanie et Geneviève, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 12 février 2019 de 14h30 à 20h à la:Une cérémonie en son honneur aura lieu le même jour à 20h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Cancer De La Vessie Canada.https://bladdercancercanada.org/fr/