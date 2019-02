Anne-Catherine Tanguay poursuit sa glissade

Anne-Catherine Tanguay a connu sa moins bonne journée à l’Omnium ISPS Handa Vic, samedi à Victoria, en Australie.

La golfeuse québécoise n’est cependant pas la seule à avoir connu une journée difficile, car les conditions météorologiques exécrables ont joué des tours à presque toutes les golfeuses.

Lors de la troisième ronde de cet événement de la LPGA, l’athlète de 28 ans a remis une carte de 75 (+3), ce qui lui a fait perdre trois rangs au classement général. Elle occupait le 12e rang après la deuxième ronde et le deuxième après les 18 premiers trous.

Tanguay a connu un premier neuf assez tranquille samedi, amassant un boguey et un oiselet. Les choses se sont ensuite corsées sur le neuf de retour. La représentante de la Belle Province a retranché un coup au 10e fanion, mais a complètement perdu le contrôle au 13e, qu’elle a complété avec un double boguey. Elle a ensuite commis deux autres faux pas avant de ranger ses clubs.

Tanguay partage maintenant le 15e échelon en compagnie de cinq autres golfeuses, dont sa compatriote Alena Sharp. Cette dernière a également connu une journée difficile, remettant une carte de 77 (+5).

L’Ontarienne a commis sept bogueys, mais a été en mesure d’en annuler deux avec des oiselets en fin de parcours.

L’Américaine Kim Kaufman trône au sommet du classement pour une deuxième journée consécutive. La meneuse a joué 75 (+3) samedi et détient une avance de deux coups sur ses plus proches poursuivantes, soit la Française Céline Boutier et l’Australienne Su Oh.