DEPELTEAU MARCIL

Marie-Paule



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 février 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Paule Marcil, épouse de feu Germain Depelteau.Elle laisse dans le deuil sa fille Céline (Paul Poirier), ses petits-enfants Marie-Christine (Jean-Pierre Abboud), Marc (Audrey Pellerin), son frère Bernard Marcil, ses belles-soeurs Kathy (feu Robert Marcil), Thérèse Duquette (feu Réal Depelteau), son beau-frère Antoine Depelteau ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es).La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle vendredi 15 février 2019 à compter de 18 h 30. Les funérailles auront lieu le samedi 16 février 2019 à 11 h, en l'église Saint-Luc, 350, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2W 2A3.Heures des visites : vendredi au complexe funéraire de 18 h 30 à 21 h, samedi directement à l'église dès 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Mémoriam à la Fondation Santé (pour l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC de la Vallée-des-Forts/Maison de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu).