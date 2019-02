Bienvenue en 2205!

Deux adolescentes partent en vacances dans le Maine, où elles sont souvent allées durant leur enfance. La route est loin d’être de tout repos, quand une pluie diluvienne leur tombe subitement dessus. Une fois l’averse passée, tout leur semble différent... Eva et Keï apprennent qu’elles ont traversé par inadvertance un portail temporel, effectuant ainsi un bond de 200 ans. Bye bye 2005 et bonjour 2205 !

Les amateurs de science-fiction, d’aventure, de mystère et même de romance seront plus que servis avec le premier roman de l’auteure, designer de formation et diplômée des Beaux-Arts, Marion D. Nicolau. Parce que Projet Colossus, le premier tome de la série Terra Duo, est un parfait mélange de tous ces styles ! Le côté science-fiction, on le ressent dès le départ quand les deux personnages principaux se retrouvent dans un endroit étrange...

Nouvelle vie

Un saut dans le temps, voilà ce qu’on leur explique ! Et pas n’importe quel bond : les filles ont abouti 200 ans dans le futur, à une époque où la Terre est en mode « survie » et où le clonage et les manipulations génétiques font partie du quotidien.

Les aspects mystère et action s’entremêlent à la science-fiction à merveille quand Eva et Keï apprennent qu’ elles doivent absolument taire leur identité et vivre dans la clandestinité pour ne pas se faire repérer par le « Haut Gouvernement ». Transformation physique, entraînement intensif et l’apprentissage d’une nouvelle langue : rien ne doit être négligé. L’auteure parvient à mettre ses petites touches de mystère exactement au bon endroit, car son récit est captivant à souhait, sans jamais tomber dans la surdose de bouleversements inutiles !

Projet Colossus est un bouquin qui se lit facilement, présenté un peu sous forme de journal, avec des entrées de dates et d’heures pour nous guider tout au long du récit.

Mystérieusement romantique

Comme tout bon roman pour adolescents qui se respecte, la romance est présente dans l’intrigue, mais encore là, de la bonne façon.

Elle n’alourdit en rien le récit et ne fera pas décrocher ceux qui ne sont pas gagas des tournures trop idylliques, voire quétaines, qu’on nous sert parfois à outrance.

Pour un voyage dans le temps qui, on le souhaite, se poursuivra encore sur plusieurs volets, l’introduction à la série Terra Duo ne déçoit pas !

À LIRE AUSSI

Un tour du monde pour l’anniversaire de Lila

Photo courtoisie

Pour l’anniversaire de Lila, son bon ami Lulu lui propose de faire le tour du monde, rien de moins ! Ils récitent une formule bien spéciale et magique pour faire voler une plume et ainsi partir à la découverte du monde... Tout au long de leur lecture, les enfants auront le plaisir de pouvoir apposer des autocollants (une soixantaine) repositionnables sur les véritables photographies réalisées par l’auteure qui ornent les pages de l’album. Avec l’hiver particulièrement éprouvant que 2019 nous offre, tout le monde a envie de faire un petit voyage... et c’est le cas de le dire ! Puisque la lecture nous permet de nous évader, ce superbe album est idéal pour initier les enfants aux plaisirs de la découverte du monde et du voyage.

LEGO Ingénieur

Photo courtoisie

Non, ce n’est plus Noël... mais c’est tout comme ! Il est difficile de savoir qui sera le plus emballé par ce livre d’activités : l’enfant ou le parent ? Les ingénieurs en herbe auront un plaisir fou à tester leurs aptitudes, pendant que les plus grands vivront un retour en enfance... Il suffit de suivre les instructions étape par étape pour construire 11 machines, notamment une catapulte, un cinq-roues et un moulin-ventilateur. N’oublions pas le robot boxeur, puisque des gants de boxe en papier à découper sont également offerts ! De plus, une section remplie de défis amusants comme la plus haute tour LEGO ou comment réaliser l’alphabet uniquement à l’aide des petits blocs est au programme. Un beau moyen d’encourager les enfants à ensuite laisser libre cours à leur imagination !

Le loup en slip T. 3 : Slip hip hip !

Photo courtoisie

Le seul et unique loup en slip à rayures rouges et blanches est de retour dans de nouvelles aventures ! Fidèle à lui-même, il offre à ses lecteurs une bonne recette bien dosée d’aventures et d’humour... Cette fois, tous les habitants de la forêt sont très excités, car la course annuelle « Rapide & Furieux » est sur le point de se mettre en branle. Mais oh surprise : quelqu’un a commis un acte de vandalisme ! Qui a osé ainsi barbouiller les affiches de la course ? Une chance que le loup en slip est là pour mener l’enquête... Et si le responsable de ce « crime » n’était pas celui qu’on pensait ? Pour un avant-dodo rigolo, cet album est un très bon choix !