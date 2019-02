LEPAGE, Fernand



À Montréal, le lundi 4 février 2019 est décédé, à l'âge de 93 ans, Fernand Lepage, époux de feu Laurianna Gilbert.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Claudette), Christiane (Jean-Pierre) et Linda (Raymond), ses soeurs Mariette et Jeannine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 17 février 2019 de 13h à 17h. Une cérémonie religieuse aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.