PRIMEAU, Gilles



Le 6 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Gilles Primeau, de Ste-Clotilde, époux de feu Madame Lilianne Primeau.Il laisse dans le deuil ses fils Jacques (Nathalie), Denis (Nancy) et Dominique, ses petits-fils Jessy et Cédrik, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église paroissiale de Ste-Clotilde, samedi le 16 février à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h.Sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.com