BLACHE, Huguette

(née Prézeau)



De Dorval, le 5 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Huguette Blache née Prézeau, épouse de M. Yvon Blache.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Pierre Gauthier), son fils Claude (Cynthia Lemay), ses deux petites-filles Christine et Sophie Gauthier, ses deux belles-soeurs Thérèse Blache et Claudette Blache (Thériault), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église La Présentation de la Sainte-Vierge, 665, ave de l'Église, Dorval, le samedi 16 février de 9h à 11h, suivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital de Lachine pour leur soutien et les excellents soins prodigués.