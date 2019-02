C’est arrivé la semaine du 10 février

En retour de son gardien de but Lorne Chabot, le Canadien de Montréal obtient Hector Toe Blake dans un échange avec les Maroons, l’autre équipe de la ville à l’époque. Blake devient dès lors une légende du Canadien et l’un de ses piliers. Champion de la coupe Stanley tant à titre de joueur qu’en tant qu’entraîneur, il joue 13 saisons dans l’uniforme tricolore et dirige l’équipe par la suite de 1955 à 1968. L’équipe connaît de grands succès sous sa houlette, notamment une série de cinq coupes Stanley consécutives, de 1956 à 1960.